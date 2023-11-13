Gebze Osman Yılmaz Mahallesi Büyük Çoban Caddesi’nde ikamet eden işçi emeklisi Hıdır Ekici (73) kalp krizi sebebi ile vefat etti. 1 çocuk babası Hıdır Ekici’nin cenazesi Çınar Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.