Kartepe Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşında 7 tane evladı olan Nurettin Alanlar, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybetti. Alanlar Öğlen Namazına müteakip olarak Mehmet Ali Paşa Camii'nden cenazesi kaldırıldı. Köseköy İstasyon Mezarlığına defnedildi.