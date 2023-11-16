İzmit Bekirdere Mahallesi Gönenç Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Hakkı Açık’ın eşi Hayriye Açık (80) siroz nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hayriye Açık’ın cenazesi Bekirdere Başaran Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.