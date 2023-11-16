Gölcük İcadiye Mahallesi aşağı mevki küme evleri adresinde ikamet eden SEKA Kağıt Fabrikası’ndan emekli muhasebe müdürü merhum Hasan Yenidoğan’ın eşi Hatice Yenidoğan (92) yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Hatice Yenidoğan’ın cenazesi Bekirdere Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.