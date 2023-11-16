Hatice Yenidoğan
Gölcük İcadiye Mahallesi aşağı mevki küme evleri adresinde ikamet eden SEKA Kağıt Fabrikası’ndan emekli muhasebe müdürü merhum Hasan Yenidoğan’ın eşi Hatice Yenidoğan (92) yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Hatice Yenidoğan’ın cenazesi Bekirdere Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.