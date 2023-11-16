Körfez Fatih Mahallesi Altın Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Gencer Demir (70) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Gencer Demir’in cenazesi 95 Evler Körfez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.