Körfez Camlıtepe Mahallesi Dut Sokak’ta ikamet eden emeli öğretmen ve eski Halk Eğitim Müdürü Vezir Ekinci(68) kalp krizi sonucu vefat etti. 2 çocuk babası Vezir Ekinci’nin cenazesi Kemal Sadi Şirin Camii’nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.