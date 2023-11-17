Zeynep Demiral
Körfez Yeni Yalı Mahallesi Huzur Sokak’ta ikamet eden bir fabrika aşçılık yapan Zeynep Demiral(47) yüksek tansiyon sebebi ile vefat etti. 2 çocuk annesi Zeynep Demiral’ın cenazesi Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.