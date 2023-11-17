Körfez Yeni Yalı Mahallesi Huzur Sokak’ta ikamet eden bir fabrika aşçılık yapan Zeynep Demiral(47) yüksek tansiyon sebebi ile vefat etti. 2 çocuk annesi Zeynep Demiral’ın cenazesi Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi