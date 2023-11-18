İzmit Yenişehir Mahallesi Özel Sokakta ikamet eden Demir çelik fabrikasından emekli, 7 çocuk babası Musa Efe(90)kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Fatih Camiinden alınarak Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.Niyazi Günaydın vefat etti