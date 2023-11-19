Kenan Turan
Kartepe Çepni Mahallesi Korcan Caddesi’in ikamet eden Kenan Turan(72) solunum yetmezliği sebebiyle vefat etti. Seka emeklisi ve 2 çocuk babaı olan Kenan Turan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Suadiye Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.