Kartepe Çepni Mahallesi Korcan Caddesi’in ikamet eden Kenan Turan(72) solunum yetmezliği sebebiyle vefat etti. Seka emeklisi ve 2 çocuk babaı olan Kenan Turan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Suadiye Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.