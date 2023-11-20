Körfez Mimar Sinan Mahallesi Akar Sokak adresinde ikamet eden Derince Limanı’ndan emekli Bünyamin Özkan (89) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bünyamin Özkan’ın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığında toprağa verildi.