Kartepe Eşme Mahallesi Alaplı Sokak adresinde ikamet eden Devlet Malzeme Ofisi’nden emekli merhum İsmail Karacal’ın eşi Emine Karacal (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Emine Karacal’ın cenazesi Eşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Eşme Mezarlığında toprağa verildi.