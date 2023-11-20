Emine Karacal
Kartepe Eşme Mahallesi Alaplı Sokak adresinde ikamet eden Devlet Malzeme Ofisi’nden emekli merhum İsmail Karacal’ın eşi Emine Karacal (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan Emine Karacal’ın cenazesi Eşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Eşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.