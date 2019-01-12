İzmit Yenişehir Mahallesi Koçak Sokak adresinde ikamet eden Şafak Giyimin sahibi Arif Taban (77) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.