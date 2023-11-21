Derince Çenedağ Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta ikamet eden bir firmanın pazarlama departmanında çalışan Zeynep Dağdelen (56) kanser sebebi ile vefat etti. Pazarcı Mehmet Dağdelen’in eşi 3 çocuk annesi Zeynep Dağdelen’in cenazesi ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.