Derince Yavuz Sultan Mahallesi Yasemin Sokak’ta ikamet eden SSK emeklisi Fahri Özfidan(85) beyne pıhtı atması sonucu oluşan çoklu organ yetmezliği nedeni ile vefat etti. 2 çocuk babası Yılmaz Ercan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.