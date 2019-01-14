İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle adresinde ikamet eden oto elektrikçisi Doğan Özçelik (68) akciğer yetmezliği sebebiyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan Özçelik’in cenazesi Yeni Mahalle Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.