Fahri Aydın
İzmit’e bağlı Böğürgen Köyü Seferköy Küme Evleri adresinde eden çiftçilikle uğraşan Fahri Aydın (83) yaşlılık nedeniyle dolayı vefat etti. Bekar oaln Fahri Aydın’ın cenazesi Seferler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sefer Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz