İzmit’e bağlı Böğürgen Köyü Seferköy Küme Evleri adresinde eden çiftçilikle uğraşan Fahri Aydın (83) yaşlılık nedeniyle dolayı vefat etti. Bekar oaln Fahri Aydın’ın cenazesi Seferler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sefer Köy Mezarlığında toprağa verildi.