Yusuf Erkul
İzmit Bekirdere Mahallesi Osman Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Yusuf Erkul (90) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Yusuf Erkul’un cenazesi Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz