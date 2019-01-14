İzmit Bekirdere Mahallesi Osman Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan Yusuf Erkul (90) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Yusuf Erkul’un cenazesi Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.