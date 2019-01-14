İzmit Karabaş Mahallesi Çoker Apartmanı adresinde ikamet eden işçi emeklisi Aziz Taş’ın eşi Nahide Taş (63) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Nahide Taş’ın cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başiskele Bahçecik Mezarlığında toprağa verildi.