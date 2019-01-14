İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şenol Sokak adresinde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Gökçen Günaydın (67) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Gökçen Günaydın’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.