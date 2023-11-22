Yaşar Kudret Kalyoncu
Gölcük Nüzhetiye Mahallesinde ikamet eden Donanma Komutanlığından emekli, 3 çocuk babası Yaşar Kudret Kalyoncu(74)böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Nüzhetiye Camiinden alınarak Nüzhetiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.