İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ulu Çınar Mahallesi adresinde ikamet eden emekli fotoğrafçı Ahmet Nuri Okçu (74) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ahmet Nuri Okçu’nun cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.