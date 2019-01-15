İzmit Tavşantepe Mahallesi Mesut Sokak adresinde ikamet eden Uzman Çavuş merhum Sadrettin Erden’in eşi gazeteci Nurten Erden’in kayın validesi Muhterem Erden (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Muhterem Erden’in cenazesi Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.