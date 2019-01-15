Muhterem Erden
İzmit Tavşantepe Mahallesi Mesut Sokak adresinde ikamet eden Uzman Çavuş merhum Sadrettin Erden’in eşi gazeteci Nurten Erden’in kayın validesi Muhterem Erden (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Muhterem Erden’in cenazesi Bahar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tavşantepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz