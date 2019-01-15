İzmit Doğan Mahallesi 16. Sokak adresinde ikamet eden esnaf Kenan Akgün’ün eşi Zeliha Akgün (48) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Zeliha Akgün’ün cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.