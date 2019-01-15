Fatma Menteş
İzmit Merkez Sepetçi Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ahmet Menteş’in eşi Fatma Menteş (72) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Fatma Menteş’in cenazesi Sepetçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz