İzmit Merkez Sepetçi Mahallesinde ikamet eden çiftçi Ahmet Menteş’in eşi Fatma Menteş (72) felç rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Fatma Menteş’in cenazesi Sepetçi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sepetçi Köy Mezarlığında toprağa verildi.