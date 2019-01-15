Derince Çenedağ Mahallesi Bayraktar Sokak adresinde ikamet eden emekli TIR şoförü Dursun Engin’in eşi Ballı Engin (78) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Ballı Engin’in cenazesi Derince Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.