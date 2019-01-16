Rahime Baştürk
İzmit Kaynarca Mahallesi Çulcular Mevkii Küme Evleri No.24 adresinde ikamet eden emekli çiftçi, merhum Hüsnü Baştürk’ün eşi, 6 çocuk annesi Rahime Baştürk(88) safra kesesi enfeksiyonu nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Çulcular Camiinden alınarak toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz