Rasime Demir
İzmit Serdar Mahallesi İstanbul Karayolu Caddesi No.3 adresinde ikamet eden Seka’dan emekli, Erhan Demir’in eşi, SSK İl Müdürlüğünden emekli, 1 çocuk annesi Rasime Demir(71) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz