Ali Akbaş
İzmit Yeşilova Mahallesi Güncan Sokak No.6 K.3 adresinde ikamet eden emekli çiftçi, 2 çocuk babası Ali Akbaş(80) yaşlılığa bağlı nedenlerden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kandıra Esentepe Erikler Camiinden alınarak, Esentepe Erikler Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz