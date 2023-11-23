Ayşe Kaya
Gölcük Şirinköy Mahallesi Sivritepe Caddesinde ikamet eden Ayşe Kaya(77) yüksek tansiyon sebebiyle vefat etti. Tersane emeklisi Hasan Fehmi Kaya’nın eşi ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Kaya’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Kervansaray Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eski Ferhadiye Mezarlığında toprağa verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.