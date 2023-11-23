Gölcük Şirinköy Mahallesi Sivritepe Caddesinde ikamet eden Ayşe Kaya(77) yüksek tansiyon sebebiyle vefat etti. Tersane emeklisi Hasan Fehmi Kaya’nın eşi ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Kaya’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Kervansaray Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Eski Ferhadiye Mezarlığında toprağa verildi.