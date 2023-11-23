İzmit Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde ikamet eden Necmettin Ege(64) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Yurtdışı emeklisi ve 2 çocuk babası olan Necmettin Ege’nin cenazesi öğlen namazına müteakip Fevziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi