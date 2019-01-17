İbrahim Vural Eraldor
İzmit Veli Ahmet Mahallesi Korniş Caddesi adresine ikamet eden serbest işçi olarak çalışan İbrahim Vural Eraldor (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Vural’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Anadolu Hisarı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz