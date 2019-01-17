İzmit Veli Ahmet Mahallesi Korniş Caddesi adresine ikamet eden serbest işçi olarak çalışan İbrahim Vural Eraldor (84) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Vural’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Anadolu Hisarı Mezarlığında toprağa verildi.