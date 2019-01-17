Mustafa Kılıç
İzmit Ambarcı Mahallesi Ambarcı Merkez Mevkii Küme Evleri No.32 adresinde ikamet eden çiftçi 3 çocuk babası Mustafa Kılıç(91) beyin tümörü nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Ambarcı Merkez Camiinden alınarak Ambarcı Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz