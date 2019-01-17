Ayşe Merdan
İzmit Orhan Mahallesi Hayat Caddesi No.1 adresinde ikamet eden Esnaf merhum Mehmet Merdan’ın eşi, 5 çocuk annesi Ayşe Merdan(73) safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Bağçeşme Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz