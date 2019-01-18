İzmit Kuruçeşme Yenimahalle Site Sokak adresinde ikamet eden Onluk Kağıt Fabrikasından emekli Mustafa Kalfa (74) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Kalfa’nın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.