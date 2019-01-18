Osman Tarak
İzmit 42 Evler Mahallesi Şehit Basri Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Osman Tarak (73) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Osman Tarak’ın cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Suadiye Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz