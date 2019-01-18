Derince Yavuz Sultan Mahallesi Şehit Hakan Işık Sokak Göktaş Sitesi D-6Blok adresinde ikamet eden Köy Hizmetlerinden emekli Sadi Çadırcı (65) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Sadi Çadırcı’nın cenazesi Dalca Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Dalca Mezarlığında toprağa verildi.