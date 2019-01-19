İzmit Körfez Mahallesi Şehit Hacı Kadir Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Adli Seyhan (66) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Adil Seyhan’ın cenazesi İmaret Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.