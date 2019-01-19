İzmit Yenidoğan Mahallesi Vehbi Demirel Sokak adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Ali Rıza Alkan (87) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Ali Rıza Alkan’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.