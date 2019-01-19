\u0130zmit Yeni\u015fehir Mahallesi Pa\u015fa Caddesi adresinde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i merhum Mustafa K\u0131l\u0131\u00e7\u2019\u0131n e\u015fi Hamide K\u0131l\u0131\u00e7 (75) ya\u015fl\u0131l\u0131k nedeniyle vefat etti. Ev han\u0131m\u0131 ve 10 \u00e7ocuk annesi olan cenazesi Ordu G\u00f6lk\u00f6y \u0130l\u00e7esinde topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz