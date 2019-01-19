İzmit Yenişehir Mahallesi Paşa Caddesi adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mustafa Kılıç’ın eşi Hamide Kılıç (75) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 10 çocuk annesi olan cenazesi Ordu Gölköy İlçesinde toprağa verildi.