Lütfiye Aksoy
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Manolya Sokak adresinde ikamet eden esnaf çiftçi merhum İsmail Aksoy’un eşi Lütfiye Aksoy (89) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Lütfiye Aksoy’un cenazesi Rize Gündoğdu Nahiyesi Bozuk Kale Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz