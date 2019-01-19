Derince Yavuz Sultan Mahallesi Manolya Sokak adresinde ikamet eden esnaf çiftçi merhum İsmail Aksoy’un eşi Lütfiye Aksoy (89) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Lütfiye Aksoy’un cenazesi Rize Gündoğdu Nahiyesi Bozuk Kale Köyünde toprağa verildi.