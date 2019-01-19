İzmit Gültepe Mahallesinde ikamet eden çiftçi Yakup Gökmen (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Yakup Gökmen’in cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.