İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Sait Sokak adresinde ikamet eden emekli polis Tahsin Karaöz (82) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Tahsin Karagüz’ün cenazesi Kastamonu’da toprağa verildi.