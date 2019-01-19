Hüseyin Satılmış
İzmit Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi No.1 adresinde ikamet eden emekli esnaf, 2 çocuk babası Hüseyin Satılmış(81) lösemi nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Bayraktar Camiinden alınarak Bayraktar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz