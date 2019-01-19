İzmit Erenler Mahallesi Erenler Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi merhum Behçet Koç’un eşi Mediha Koç (82) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Mediha Koç’un cenazesi Alikahya Hayırsevenler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.