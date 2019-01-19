İzmit Kocatepe Mahallesi 84. Sokak adresinde ikamet eden boya ustası Mustafa Çetin (72) koah ve Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Çetin’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Merkez Mezarlığında toprağa verildi.