Mustafa Çetin
İzmit Kocatepe Mahallesi 84. Sokak adresinde ikamet eden boya ustası Mustafa Çetin (72) koah ve Alzheimer nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Çetin’in cenazesi Kuruçeşme Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz