İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof.Dr. Baki Kamsuoğlu Bulvarı adresinde ikamet eden çiftçi merhum Yaşar Fahri Akbaş’ın eşi Şaziye Akbaş (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şaziye Akbaş’ın cenazesi Üçtepeler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıcalar Mezarlığında toprağa verildi.