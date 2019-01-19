Şaziye Akbaş
İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof.Dr. Baki Kamsuoğlu Bulvarı adresinde ikamet eden çiftçi merhum Yaşar Fahri Akbaş’ın eşi Şaziye Akbaş (89) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Şaziye Akbaş’ın cenazesi Üçtepeler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıcalar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz