İzmit Terzibayırı Mahallesi Korniş Caddesi adresinde ikamet eden tekel emeklisi merhum Hüseyin Saklaman’ın eşi tekelden emekli Fevziye Saklaman (79) Alzheimer nedeniyle vefat etti. 3 çocuk annesi olan Fevziye Saklaman’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.