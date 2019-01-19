İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak adresinde ikamet eden elektrik teknisyeni Ersin Keskin (74) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan ersin Keskin’in cenazesi Yenidoğan Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.