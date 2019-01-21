Asim Köse
Alikahya Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi No:25 İzmit’te ikamet eden Asim Köse (70) mide kanseri sebebiyle vefat etti. 7 çocuk babası çiftçi emeklisi Asim Köse’in cenazesi öğle vakti Alikahya Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz