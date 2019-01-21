Emine Ceylan
Kaynarca Mahallesi Şentepe Mevkii Küme Evleri No:3 İzmit’te ikamet eden Emine Ceylan (76) böbrek yetmezliği sebebiyle vefat etti. Merhum işçi emeklisi Şuayip Ceylan’ın eşi ev hanımı 7 çocuk annesi Emine Ceylan’ın cenazesi öğle vakti Şentepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şentepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz